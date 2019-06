Geschäfte gab es hier schon immer. Aber die Schwabacher Straße war auch eine Hauptverkehrsstraße, als der erste Abschnitt 1975 zur Fußgängerzone erklärt wurde. Zehn Jahre später zog sich die Fußgängerzone bis zum Kohlenmarkt. Die Rudolf-Breitscheid-Straße am Modehaus Fiedler mussten sich Fußgänger hingegen noch länger mit den Autos teilen - bis die Neue Mitte entstand.

Feine Musik und unbeständiges Wetter prägten den Sonntag beim New Orleans Festival auf der Freiheit: Zwischen rauem Bluesrock, melodischem Kanada-Folk, britischer Psychodelia und uramerikanischem Rock'n'Roll fanden wohl alle Festivalbesucher etwas für sich.

Vielfalt ist auch bei der 20. Ausgabe des Fürther New Orleans Festivals Trumpf: Am Smstag reichte das Spektrum vom dicht arrangierten Oldtime-Soul des rumänischen Trios "Soul Serenade" bis zum knüppelharten Southern Rock der Bartträger von "Hogjaw" aus Arizona.

Die Straßenparade mit der "New Orleans Rhythm Brass Band" darf beim Fürther New Orleans Festival nicht fehlen: Zum Jubiläum starteten die Musiker um das Ehepaar Harald (Trompete) und Karin (Trommel) Sand in der Fußgängerzone und marschierten von dort swingend auf die Freiheit.