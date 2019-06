Schon acht Fundorte: Asbesthaltige Platten im Wald entsorgt

Die Ermittler halten es für möglich, dass die Täter Dachsanierungen anbieten - vor 21 Minuten

FÜRTH - Schon an acht Stellen im Fürther Landkreis wurden sie entdeckt: asbesthaltige Dachplatten, die unerlaubt im Wald entsorgt wurden. Die Kripo vermutet nun, dass die Täter Eigentümern womöglich gezielt Dachsanierungen anbieten.

Anfang Juni hielten es die Ermittler noch für möglich, dass sie es mit Platten von einem großen Garagen- oder Scheunendach zu tun hatten. An drei Orten im Fürther Landkreis waren zu dem Zeitpunkt Wellzementplatten ("Eternitplatten") gefunden worden: in Wäldern in Oberreichenbach (Großhabersdorf), Roßendorf (Cadolzburg) und zwischen Roßtal und Fernabrünst.

Inzwischen hat man entdeckt, dass an fünf weiteren Stellen in Waldgebieten im Fürther Landkreis ebenfalls solche asbesthaltigen Platten unerlaubt zurückgelassen wurden.

Nun nimmt die Kriminalpolizei nicht mehr an, dass sie alle von einem einzigen Dach stammen, sondern hier jemand womöglich mit System entsprechendes Baumaterial entsorgt. Die bisherigen Ermittlungen, so heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei, legen den Verdacht nahe, dass eventuell Firmen oder Bautrupps Bewohner ansprechen und fragen, ob sie deren alte Dächer sanieren sollen. Dabei soll auch ein silberfarbener Kastenwagen gesehen worden sein.

Sollte es tatsächlich so sein, wissen die Eigentümer vermutlich gar nicht, dass das alte Dachmaterial am Ende nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, sagt ein Polizeisprecher auf FN-Nachfrage.

Die Besitzer könnten wertvolle Hinweise geben, um den Tätern auf die Spur zu kommen. Die Kripo bittet daher Menschen, die möglicherweise auf eine Sanierung von mit asbesthaltigen Eternitplatten gedeckten Dächern angesprochen wurden, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter Tel. (0911) 21 12 33 33 zu melden. Darüber hinaus werden weitere Zeugen gesucht, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist.

fn