SEK-Einsatz in Stein: Mann nach Polizei-Schuss schwer verletzt

Nicht auf Anweisung reagiert - 41-Jähriger zückte Gegenstand aus Tasche - vor 16 Minuten

STEIN - Bei einem Einsatz in der Steiner Innenstadt hat am Donnerstagabend ein Polizist zu seiner Dienstwaffe gegriffen. Ein 41-Jähriger wurde schwer verletzt. Die Einsatzkräfte wollten den Mann, der am Mecklenburger Platz zuhause ist, auf richterliche Anweisung zu einem Facharzt für Psychiatrie bringen. Auch das SEK rückte aus.

Ein SEK-Einsatz sorgt am Donnerstagabend in Stein für Aufregung. Die Polizei musste laut eigenen Angaben von einer Schusswaffe Gebrauch machen. © ToMa



Weil der 41-Jährige in der Vergangenheit schon mehrfach Widerstand gegen Polizeibeamte geleistet hatte, waren Spezialkräfte vor Ort. Kurz bevor diese gegen 18 Uhr das Haus betreten wollten, kam der Bewohner heraus und lief auf die Einsatzkräfte zu. Nach Angaben von Polizeisprecherin Elke Schönwald reagierte er nicht auf den Ruf "Polizei, Hände hoch!", sondern zog stattdessen einen "rohrähnlichen Gegenstand" aus seiner Jackentasche, den die Beamten laut Schönwald für eine Schusswaffe halten konnten.

Als er diesen auf einen Polizisten richtete und diesen damit, wie die Sprecherin berichtet, "konkret bedrohte", feuerte ein anderer einen Schuss ab, der den Mann am Oberschenkel traf und schwer verletzte. Ein Polizeiarzt, der den Einsatz von Anfang an begleitet hatte, versorgte den Verletzten umgehend. Er wurde im Anschluss in eine Klinik gebracht. Die Einsatzkräfte der Polizei blieben unverletzt.

Zur Frage, was der Mann tatsächlich aus der Jacke gezogen hatte, wollte die Polizei am Abend keine Angaben machen. Wie Schönwald berichtete, hat der 41-Jährige die Polizei bereits bei zurückliegenden Einsätzen "mit Gegenständen bedroht, die unter das Waffengesetz fallen". Die Spurensicherung hat unmittelbar zusammen mit dem Kriminaldauerdienst die Arbeit aufgenommen. Auch eine Staatsanwältin ist bereits vor Ort. Die weitere Ermittlungen hat das Fachkomissariat 132 übernommen.

Momentan ist in #Stein ein größerer Polizeieinsatz.



Ein Kollege musste von der #Schusswaffe Gebrauch machen.



Eine Person ist verletzt.



Keine Gefahr für die Bevölkerung.



Weitere Informationen folgen — Polizei Mittelfranken (@PolizeiMFR) August 15, 2019

Dieser Artikel wurde am Donnerstag gegen 20.55 Uhr aktualisiert.

