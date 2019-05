Senior wird an Zirndorfer Bahnhof von Zug erfasst

ZIRNDORF - Erneut mussten Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Großeinsatz am Bahnhof Zirndorf-Kneippallee ausrücken: Ein älterer Mann hatte zuvor mit seinem Rollator die Gleise überqueren wollen und wurde dabei von einem herannahenden Zug erfasst. Die Strecke in Richtung Cadolzburg war für etwa eine Stunde gesperrt.

An dieser Stellte wollte der Senior mit seinem Rollator die Gleise überqueren und wurde von einem herannahenden Zug erfasst. © NEWS5



Gegen 14 Uhr wurde die Polizei alarmiert: Beim Überqueren der Gleise wurde ein älterer Herr mit seinem Rollator am Bahnhof Zirndorf-Kneippallee von einem Zug erfasst. Der Mann benutzte nach ersten Informationen einen Weg über die Gleise, der sonst nur von befugten Personen genutzt werden darf. Durch den Zusammenstoß erlitt der Senior laut Angaben der Bundespolizei eine Kopfplatzwunde. Er wurde mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Süd gebracht. Durch den Einsatz musste die Bahnstrecke zwischen Fürth und Cadolzburg bis etwa 14.55 Uhr gesperrt werden.

Erst in der am vergangenen Freitag war ein älterer Herr am Bahnhof Zirndorf auf die Gleise und unter einen herannahenden Zug geraten. Er wurde von Personen am Bahnsteig und den Einsatzkräften gerettet und erlitt schwere Verletzungen.

