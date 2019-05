Erneut ereignete sich am Bahnhof Zirndorf-Kneippallee ein schwerer Unfall: Ein Senior wollte am Freitagmittag mit seinem Rollator die Gleise überqueren und wurde dabei von einem Zug erfasst. Der Mann erlitt laut Angaben der Bundespolizei eine Platzwunde und wurde vom Rettungsdienst in die Klinik gebracht. Durch den Einsatz war die Bahnstrecke nach Cadolzburg für etwa eine Stunde gesperrt. © NEWS5