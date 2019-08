Service für Leser: Digitale Info-Woche bei den FN

In der Geschäftsstelle in den den Malzböden gibt es unverbindliche Beratung - vor 1 Stunde

FÜRTH - Wie funktioniert das eigentlich, wenn man die FN am Smartphone oder Tablet lesen möchte? Eine Woche mit kompetenter Beratung zu den digitalen Angeboten unseres Hauses gibt es vom 19. bis zum 23. August in der FN-Geschäftsstelle.

Ob auf dem Tablet oder Smartphone: Die FN gibt es auch als digitale Version. © Foto: FN



Smartphone und Tablet gehören mittlerweile zu den täglichen Begleitern der meisten Menschen. Und auch die Fürther Nachrichten gibt es selbstredend im Digital-Abo. Wer Fragen zur digitalen Form der Tageszeitung hat oder Hilfestellung bei der Installation der entsprechenden App hat, kann sich in der kommenden Woche in unserer Geschäftsstelle in den Malzböden, Schwabacher Straße 106, Antworten holen.

Die FN bieten hier eine Info-Woche speziell zu allen Belangen der digitalen Zeitungswelt an. Von Montag bis Freitag werden Sie – nach vorheriger Terminvereinbarung unter (09 11) 21 60 (ab Montag) – kostenlos und unverbindlich beraten. Auch Probe-Abos können bestellt werden. Sie haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Tablet oder Smartphone mitzubringen, wir stellen aber auch gern vor Ort ein Gerät zur Verfügung.

