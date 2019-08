Siebenbogenbrücke: Mann grölte rechte Parolen

FÜRTH - Er grölte rechte Parolen, belästigte damit etliche Menschen und ging einen sogar persönlich an: Am Freitagnachmittag hat ein Mann an der Siebenbogenbrücke für Ärger gesorgt. Die Polizei nahm einen 29-jährigen Fürther fest.

Kurz vor 17.15 Uhr wurden die Beamten von mehreren Zeugen gerufen. Sie teilten mit, dass ein offensichtlich betrunkener Mann an der Siebenbogenbrücke Fußgänger belästige; er soll unter anderem die Naziparole "Sieg Heil" gegrölt haben. Ein Passant sei auch persönlich beleidigt worden.

Die Polizeistreife traf den 29-jährigen noch vor Ort an und nahm ihn vorläufig fest. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Aufgrund des Atemalkoholwertes musste der Festgenommene ausgenüchtert werden. Entscheidend war nach Angaben eines Polizeisprechers dabei der Allgemeinzustand des Mannes. Noch am Freitagabend konnte er die Haftzelle wieder verlassen.

Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verantworten.

