Am Samstag war es wieder soweit: der Runterra 2019. Bei dem Lauf stellten sich die Teilnehmer vielen verschiedenen Hindernissen. Da gab es Wasser zu überwinden oder riesige Rampen, die es zu erklimmen galt. Für jeden Teilnehmer eine ganz eigene Herausforderung!

Mehr als 2000 Menschen sind am Freitagnachmittag im Rahmen des globalen Klimastreiks in Fürth auf die Straße gegangen. Mit bunten Schildern und Transparenten machten sie auf die Folgen des Klimawandels aufmerksam. Die Menge zog vom Dreiherrenbrunnen am Rathaus vorbei bis zum Grünen Markt.