Sonnendeck und Co.: Fürthermare erweitert Sauna-Landschaft

FÜRTH - Das Fürthermare baut um: Die Saunalandschaft soll noch attraktiver werden. Ab sofort lädt ein Sonnendeck zum Erholen ein, bald folgen zwei neue Ruhehäuser und eine Panoramasauna.

Luna Hartan und Friedrich Wördehoff aus Buttenheim fahren regelmäßig zum Saunieren nach Fürth. Die beiden gehörten zu den ersten, die den Blick von der neuen Terrasse ins Grüne genießen durften. © Foto: Hans-Joachim Winckler



Die Durststrecke ist schon lange zu Ende. Nach Anlaufschwierigkeiten in der Zeit nach der Eröffnung 2007 wartet das Fürthermare seit Jahren mit erfreulichen Zahlen auf, weist Gewinne aus und zahlt an die Stadt Gewerbesteuer. Das Bad hat mit 440.000 Besuchern im Jahr einen konstanten Zuspruch. Neben dem Schwerpunkt als Familienbad trägt dazu vor allem die über die Grenzen der Stadt hinaus beliebte Sauna bei. Aber, das weiß keiner besser als Betreiber Horst Kiesel (Vitaplan), auch die Konkurrenz schläft nicht und versucht, mit großen Investitionen in ihre Infrastruktur die Kundschaft zu locken.

"Wir müssen nachziehen, um nicht ins Hintertreffen zu geraten", sagte Kiesel bei der Einweihung des neuen, über 300 Quadratmeter großen Sonnendecks am Donnerstag, von dem aus die Gäste beim Ausruhen unter Bananenstauden und Palmen eine schönen Blick in den Wiesengrund genießen können. Rund 500.000 Euro hat die infra dafür ausgegeben. Bereits Ende 2018 wurde zudem das Dampfbad vergrößert. Dass man die Saunalandschaft erweitern wolle, hatte Kiesel schon zum zehnjährigen Geburtstag des Bades angekündigt.

Etwa 3,5 Millionen kommen ab Januar für einen weiteren Bauabschnitt hinzu: Dann beginnen die Arbeiten für zwei neue Ruhehäuser samt Wasserbetten und einem Kaminzimmer mit echtem Feuer. Außerdem werden die Betonsteine im Außenbereich durch Pflastersteine ersetzt, um den mediterranen Charakter der Anlage zu unterstreichen.

Hauptattraktion wird aber eine neue große Panoramasauna, die an Stelle einer bestehenden Außensauna errichtet wird. Sie soll künftig 100 Gästen (statt heute 50) Platz bieten. Bei Aufgüssen kann dann zusätzlich mit Musik, Videoanimationen und Nebel für noch mehr Stimmung gesorgt werden. "Die Leute wollen unterhalten werden, die Wünsche werden einfach größer", so Kiesel.

Auch Oberbürgermeister Thomas Jung betonte bei der Eröffnung des neuen Sonnendecks die Notwendigkeit, in die Saunalandschaft als Zugpferd des Fürthermare zu investieren, schließlich sei das Bad ein "Magnet für die ganze Region". Im Dezember 2020 sollen die Umbaumaßnahmen abgeschlossen sein. Der laufende Betrieb soll dabei so wenig wie möglich beeinträchtigt werden.

Horst Kiesel denkt aber bereits in die Zukunft. Auch der vor einigen Jahren ausgebaute Kinderbereich stoße an Spitzentagen an seine Grenzen, wie an den heißen Tagen im Juli mit 3500 Besuchern. Hier müsse mittelfristig über eine Erweiterung nachgedacht werden.

