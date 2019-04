Soziales Anliegen: KBI vermittelt wieder Haushaltshilfen

FÜRTH - Das Fürther Dienstleistungszentrum der Kirchlichen Beschäftigungsgesellschaft (KBI) geht nach langer Pause wieder an den Start. Ein neues Teilhabechancen-Gesetz unterstützt mit Lohnkostenzuschüssen die Rückkehr ins Berufsleben, und ein Lehrgang sichert die Qualifikation.

Putzaktionen wie hier gehören zum Spektrum der Einsatzmöglichkeiten, mit denen das Dienstleistungszentrum Menschen wieder an den Arbeitsmarkt heranführen möchte. Dabei werden sie von Sozialpädagogen begleitet, die im Problemfall helfen können. © Foto: Franziska Kraufmann/dpa



Nach 15-jähriger Zwangspause mangels Förderung hat das Dienstleistungszentrum der Kirchlichen Beschäftigungsgesellschaft (KBI) wieder seine Arbeit aufgenommen. Es vermittelt langzeitarbeitslose Menschen als Haushaltshilfen.

Seit Gründung der KBI 1997 war das Dienstleistungszentrum ein zentraler Baustein der Fürther Serviceeinrichtung. Daneben betreibt sie unter anderem eine Arbeitslosenberatungsstelle und den Stromsparcheck zum Senken von Energiekosten im Haushalt.

Nach der Einführung von Hartz IV wurden haushaltsnahe Dienstleistungen nicht mehr gefördert. Damit musste auch das örtliche Dienstleistungszentrum seine Arbeit einstellen. Seit Jahresanfang fließen nun aber wieder Fördermittel, was einen Neustart ermöglicht hat.

Wer Unterstützung in seinem Haushalt oder in dem seiner Eltern sucht, Reinigungskräfte für sein Büro oder eine Urlaubsvertretung für seine Putzhilfe, kann sich ab sofort wieder an die KBI wenden. Der Service bietet sich auch für alte oder kranke Menschen an, die in der eigenen Wohnung bleiben wollen, aber die ganze Arbeit dort alleine nicht mehr bewältigen können.

Die Pflegekassen unterstützen ab dem Pflegegrad 1 das Finanzieren einer Haushaltshilfe nach dem Pflegestärkungsgesetz von 2017 mit einem sogenannten Entlastungsbetrag von 125 Euro im Monat.

Auch Spontaneinsätze

Aber auch, wer voll im Beruf steht und seine Freizeit nicht mit Büroreinigung verbringen will, kann auf die Entlastung durch Servicekräfte der KBI rechnen. Das Dienstleistungszentrum vermittelt die langzeitarbeitslosen Menschen, um diese wieder an eine geregelte Beschäftigung heranzuführen. Sie waschen, bügeln, schrubben und putzen stundenweise, regelmäßig, einmalig oder im Rahmen von Spontaneinsätzen im Privathaushalt, aber auch in sozialen Einrichtungen, Büros und sonstigen Institutionen. In Kirchengemeinden haben sie früher schon gute Dienste geleistet.

Gut versichert

Die Mitarbeitenden werden sozialversichert als Haushaltshilfen bei der KBI beschäftigt, tariflich entlohnt, erhalten Lohnfortzahlung im Krankheitsfall, haben Urlaubsanspruch und sind unfall- sowie haftpflichtversichert. Das neue Teilhabechancen-Gesetz ermöglicht eine bis zu fünf Jahre andauernde Beschäftigung mit Lohnkostenzuschüssen, eine sozialpädagogische Begleitung zum beruflichen Wiedereinstieg und eine fachliche Qualifizierung.

Verrechnet werden nur die geleisteten Arbeitsstunden. Die Kosten belaufen sich auf 17,50 Euro pro Stunde plus zehn Euro Fahrpauschale pro Einsatz zuzüglich Mehrwertsteuer. Neu ist ein zertifizierter Lehrgang, den alle Beschäftigten im Dienstleistungszentrum absolvieren: "PiP – Professionell im Privathaushalt". Dieser sechswöchige Kurs, der am vergangenen Donnerstag gestartet ist, soll eine qualifizierte Unterstützung gewährleisten.

Interessenten an einer Haushaltshilfe können sich ab sofort unverbindlich informieren lassen und Aufträge abgeben. Sie tun ein soziales Werk und gehen dabei keine größeren Verpflichtungen ein. Sollte die Dienstleistung nicht mehr benötigt werden, genügt ein Anruf. Kündigungsfristen bestehen lediglich bei größeren Aufträgen ab zehn Stunden pro Woche.

Kontakt: Andrea Naumann, KIB, Kirchenplatz 2, 90762 Fürth. Tel. (09 11) 6 60 19 31, E-Mail: Andrea.Naumann@mitarbeiten-fuerth.de, http://www.mitarbeiten-fuerth.de

Volker Dittmar