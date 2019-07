Stadt(ver)führungen: Vorverkauf der Türmchen hat begonnen

FÜRTH - "Geheimnisse" ist heuer das Motto der Stadt(ver)führungen, die im September dazu einladen, Fürth und Nürnberg aus neuen Blickwinkeln zu entdecken.

Bärbel Bachmann-Leitmeir führte im vergangenen Jahr im Rahmen der Stadt(ver)führungen zu den Prachthäusern der Gründerzeit. © Hans-Joachim Winckler



Jetzt gibt es die "Türmchen" zu kaufen, die die Eintrittskarte für beliebig viele der dazugehörigen Termine sind. Von Freitag, 20., bis Sonntag, 22. September, werden bei dem beliebten Führungsmarathon wieder bekannte Persönlichkeiten, Institutionen, Künstlerinnen und Künstler, professionelle Stadtführerinnen und Stadtführer sowie Privatleute ihre Gäste auf Erkundungstouren durch ihre Stadt mitnehmen. 88 verschiedene Rundgänge durch Fürth wurden konzipiert.

Die Türmchen sind unter anderem in der Tourist-Information am Bahnhofplatz und in der Geschäftsstelle der Fürther Nachrichten, Schwabacher Straße 106, erhältlich. Das Ticket kostet 9 Euro im Vorverkauf und 10 Euro am Veranstaltungswochenende. Einen Rabatt von 20 Prozent erhalten ZAC-Inhaber bei den FN. Für einige Angebote wird ein kostenfreies Anmeldeticket benötigt, das man ab 13. September auf der Homepage der Stadt(ver)führungen oder in der Tourist-Info bekommt.

