Stadtfest: Stein feierte das Wochenende durch

STEIN - Mit Comedy und jeder Menge Musik: Nicht nur auf dem Mecklenburger Platz pulsiert beim Stadtfest das Leben.

Der Bürgermeister kennt eben seine Pappenheimer: "Alle Steiner sind ja immer brav, da werden wir keinen Regen mehr haben", sagte Kurt Krömer, als er im Zuge des Stadtfestes den 13. Kulturfrühling eröffnete. In der Tat hatte kurz vor seiner Rede der Himmel aufgeklart.

Etliche Besucher hatten ihre Schirme trotzdem dabei und ließen sich ihren Spaß am Wochenende auch von vereinzelten Schauern nicht verderben.

Auf dem Mecklenburger Platz war jedenfalls kaum mehr ein freier Platz zu bekommen, als Stimmenimitator Bernd Händel und eine Oldie-Cover-Band aus Regensburg im Anschluss für Stimmung sorgten.

Die Familien-Stadtrallye am Samstagnachmittag spielte sich vor allem im Steiner Zentrum rund ums Rathaus ab. Der Weg zu den entfernt gelegenen Stationen von Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz (BRK) sollte sich aber auch lohnen: Hier durften Kinder etwa mit dem Spreizer einen Tennisball transportieren oder sich bei Erste-Hilfe-Übungen versuchen.

Weiter ging es mit wärmerem und sonnigerem Wetter mit dem verkaufsoffenen Sonntag entlang der Hauptstraße. Die Bühne am Mecklenburger Platz übernahmen Ensembles der Musikschule Stein, an der Martin-Luther-Kirche unterhielt der Gesangverein ‚Sängerlust‘.

