Stadtrundfahrt durch Fürth im Doppeldecker

Ab sofort können Touristen die Kleeblattstadt per Bus-Tour erkunden - vor 38 Minuten

FÜRTH - Na sowas, das kennt man doch sonst nur aus Städten wie Berlin und Hamburg. Ein Doppeldeckerbus fährt durch die Straßen Fürths, vom offenen Dach aus machen Menschen Fotos von hübschen Hausfassaden und anderen Sehenswürdigkeiten. Dass sich viele Einheimische darüber wundern dürften, liegt daran, dass sie immer noch glauben, die Kleeblattstadt habe nichts zu bieten.

Eindrücke vom Dach des Doppeldeckers: Im Lauf der Fahrt zücken die Teilnehmer immer wieder das Handy, um Fotos zu machen — hier von einer Fachwerkfassade in der Königstraße. © Foto: Johannes Alles



Im Rathaus ist man längst anderer Meinung und feilt an einem Masterplan, um mehr Reisende in die Stadt zu locken. Teil des Konzepts ist unter anderem die Internetseite www.tourismus-fuerth.de, die im Frühjahr online gegangen ist. Die neue Tour mit dem Doppeldeckerbus nennt Wirtschaftsreferent Horst Müller "ein weiteres Mosaiksteinchen in unserem Tourismus-Masterplan".

Ab sofort und noch bis in den Herbst kann man jeden Samstag und Sonntag um 15 Uhr vom Bahnhofplatz zu einer einstündigen Rundfahrt aufbrechen. Sie führt zunächst in die Königswarterstraße und die Hornschuchpromenade mit ihren prächtigen Häusern aus der Gründerzeit, dann hinaus in die Uferstadt und weiter über Nürnberger Straße und Königstraße vorbei an Stadttheater und Rathaus. Weiter geht’s zum Grünen Markt mit Blick auf Sankt Michael, zur Billinganlage und zum Wendepunkt an der Hochstraße. Von dort kehrt der Bus in die Stadt zurück mit den Höhepunkten Jüdischer Friedhof, Uferpromenade und Comödie, bevor er die Teilnehmer am Hauptbahnhof wieder entlässt.

"Die Strecke", davon ist die Leiterin der Tourist-Information, Eike Söhnlein, überzeugt, "beinhaltet die schönsten und interessantesten Sehenswürdigkeiten, Plätze und Parks in Fürth." Während der Fahrt gibt es über Lautsprecherboxen und auf Deutsch von einem Stadtführer nicht nur eine geballte Ladung Historie, sondern auch Wissenswertes über das Fürth von heute.

Söhnlein glaubt, dass sich vom Dach des Busses ganz andere Perspektiven auftun als beim Stadtspaziergang. In der Hornschuchpromenade etwa könne man an den Fassaden "Ornamente und Figuren entdecken, die einem sonst nicht auffallen". Sie hofft deshalb, dass sich nicht nur Fremde für die Tour begeistern lassen, sondern auch viele Fürther. Partner der Tourist-Information ist die Firma Multimedia Business, die ihre gelben Gefährte bereits durch Nürnberg schickt. An ihnen prangen deshalb auch die Stationen der Tour durch die Noris: Opernhaus, Plärrer, Johannisfriedhof . . . Firmenchef Rainer Rickert verspricht aber: Sollte sich das Angebot in Fürth bewähren, werde er eines seiner Fahrzeuge "neutral umdekorieren".

Tickets gibt es in der Tourist-Information am Bahnhofplatz oder im Bus. Die Kosten betragen für Erwachsene 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, für Kinder bis zwölf Jahre 7 Euro, Familienticket 28 Euro.

