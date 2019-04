Tauschmarkt: Großer Andrang im Zett9

FÜRTH - Ob der verregnete Samstag, den viele noch mal zum Ausmisten nutzten, oder die inzwischen immer populärer gewordene Tauschmarkt-Idee dazu führten, dass der Andrang am Sonntagvormittag sehr hoch war, wissen auch die Veranstalterinnen nicht.

Dinge abgeben, eine Wertmarke abholen und sich anschließend etwas aus dem Fundus aussuchen: So läuft das Prinzip des Tauschcafés ab, das am Sonntag zahlreiche Menschen besuchten. © Foto: Thomas Scherer



Eine veritable Schlange hatte sich noch kurz vor der Eröffnung des Tauschcafés auf den Stufen hinauf zum Zett9 gebildet – und brachte die Mitarbeiter im Jugendhaus mächtig ins Schwitzen. Buchstäblich bis zur letzten Sekunde vor dem Startschuss hängten sie Kleider auf Bügel, sortierten Schmuck und Dekoartikel und türmten Kinderspielzeug auf ein Tischchen.

Nein, sagt Jenny, die gemeinsam mit einer Mitstreiterin die Organisation vor Ort regelt, so einen Ansturm in letzter Minute habe es noch nie gegeben. Vor allem unheimlich viel Kleidung, erstmals auch für Kinder, sei abgegeben worden. Das Prinzip des Tauschcafés, das bislang unter dem Namen "Fairtauscht" lief, ist simpel: Für jedes brauchbare Teil, das Besucher vergangene Woche oder eben kurz vor dem Start abgegeben haben, bekamen sie eine Marke. Für die wiederum konnte man sich am Sonntag etwas aussuchen.

Petra Stoll war schon auf mehreren solcher Veranstaltungen. Die Nürnbergerin schätzt daran besonders, dass Nützliches so davor bewahrt wird, im Müll zu landen. Aber auch das Weggeben falle ihr so leichter. "Ich trenne mich eher von etwas, wenn ich weiß, dass es noch einen neuen Besitzer finden könnte", sagt die 62-Jährige, die im Zett9 zwei Blusen für sich entdeckte.

Darauf, dass möglichst viele Anziehsachen, Schuhe, Schmuck, Bücher und CDs anderen eine Freude bereiten, setzt auch Linda Gerstmeier. Die Leiterin des Jugendzentrums Zett9 hat vor drei Jahren die Idee einiger Mädchen aufgegriffen und den Tauschbasar aus der Taufe gehoben. Diesmal lief er erstmals in Kooperation mit dem Fürther Secondhandladen La Cola. Dieser brachte etwa Kleiderstangen vorbei, um die abgegebenen Stücke darauf möglichst übersichtlich zu präsentieren.

Was keinen Besitzer findet, wird gespendet

Alles, was keinen neuen Besitzer findet, wird traditionell gespendet. An wen die Teile heuer gehen, ist noch nicht entschieden, sagt Gerstmeier. "Auf jeden Fall aber sollen sie nicht verkauft, sondern verschenkt werden." Vergangenes Jahr durften sich Frauen und Kinder, die in den Unterkünften in der Oststraße wohnen, über die Spende freuen.

Gerstmeier würde sich wünschen, dass Tauschen für viele Menschen irgendwann eine echte Alternative zum Kaufen wird. Dass das mehr Spaß machen kann, kriegt sie nämlich auch in ihrer Einrichtung mit. Immer wieder, so erzählt sie, freuten sich dort die Jugendlichen, wenn sie ein abgelegtes, aber einst geliebtes Teil an jemandem entdecken, der es wieder gerne trägt.

