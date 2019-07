Das erste Zero-Waste-Festival in Fürth hat die Besucher mit vielen Ideen versorgt, wie sie im Alltag die Umwelt schonen können. Vertreten waren ganz unterschiedliche Initiativen - sie verbindet die Vision, dass immer mehr Menschen, ja ganze Städte „Zero Waste“, also null Müll, produzieren – durch bewusstes Handeln und Wiederverwerten.

Ein Ackerbrand forderte am Samstagnachmittag in Kirchfarrnbach im Landkreis Fürth gut 50 Feuerwehrleute. Sie löschten mit schwerem Atemschutz das Feld ab, Bauern pflügten es um und schütteten Gülle auf dem Areal aus. Mittlerweile sei der Brand unter Kontrolle, sagen die Verantwortlichen. Der Sachschaden ist unklar.

Beim Festival "Lesen" in Fürth kommen kleine und große Bücherwürmer voll auf ihre Kosten. Bis 7. Juli finden in der Kleeblattstadt zahlreiche Lesungen statt. Außerdem können es sich die Fürther in der Konrad-Adenauer-Anlage gemütlich machen und in verschiedenen Werken schmökern.