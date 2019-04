Am frühen Donnerstagmorgen brach in einem leerstehenden Haus in Stein (Lkr. Fürth) ein Feuer aus. Zahlreiche Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren rückten an und konnten die Flammen schließlich unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde niemand. Die Kriminalpolizei nimmt die Ermittlungen zur Brandursache auf.