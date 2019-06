U-Bahn-Schlägerei in Fürth: Attacke mit zerbrochener Flasche

Männer gerieten in Streit - Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung - vor 50 Minuten

FÜRTH - Im Fürther U-Bahnhof Jakobinenstraße eskalierte am Sonntagmorgen die Gewalt. Zwei Männer schlugen auf einen 28-Jährigen ein. Der wehrte sich - und griff mit einer zerbrochenen Glasflasche an.

Warum die Männer am frühen Sonntagmorgen in Streit gerieten, ist derzeit noch unklar. Offenbar attackierten zwei junge Männer - 18 und 21 Jahre alt - einen 28-Jährigen an der U-Bahnhaltestelle Jakobinenstraße gegen 6 Uhr. Während der Prügelei zerbrach eine Glasflasche, die der Ältere der Kontrahenten bei sich trug und begann damit auf die Angreifer einzuschlagen.

Bei der Schlägerei erlitt der 18-Jährige leichte Verletzungen am Kopf, der 21-Jährige eine tiefe Schnittwunde am Unterarm. Er musste in einem Krankenhaus versorgt werden.

Alle Beteiligten müssen sich jetzt wegen des Verdachts der einfachen und der gefährlichen Körperverletzung verantworten. Die Fürther Polizei habe sich "der Aufhellung des Sachverhalts angenommen", heißt es in einer Mitteilung des Präsidium Mittelfranken.

