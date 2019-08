Vergewaltigung im Pegnitzgrund: Angeklagter legt Geständnis ab

FÜRTH - Am vierten Tag im Strafverfahren um die Vergewaltigung einer Frau im Fürther Pegnitzgrund hat der Angeklagte ein Geständnis abgelegt. Die Staatsanwaltschaft legt dem 38-jährigen Adem K. zur Last, am Morgen des 3. November 2018 eine Frau mit einem Messer bedroht und vergewaltigt zu haben.

Die Frau wurde in der Nähe des Quellenstegs von dem 38-Jährigen in ein Gebüsch gezogen und vergewaltigt. © Hans-Joachim Winckler



Die Frau, um ihre Anonymität zu wahren, wird ihr Alter mit etwa 50 Jahren angegeben, bat nach dem Überfall Spaziergänger um Hilfe. Über seinen Strafverteidiger Robert F. Reitzenstein hat der Angeklagte nun das Verbrechen eingeräumt, weitere Fragen will er nicht beantworten. Über seinen Anwalt hat er im Landgericht Nürnberg-Fürth auch eine Entschuldigung aussprechen lassen.

Das Verbrechen sorgte bundesweit für Aufsehen, denn als ausländischer Straftäter hätte Adem K. längst Deutschland verlassen müssen. Dies hat er selbst verhindert und die Beschaffung seiner Papiere verzögert. Der Mann ist zwar in Fürth geboren, doch hat die türkische Staatsbürgerschaft behalten. Er ist massiv vorbestraft – wegen Betäubungsmitteln und Gewalttaten saß er zuletzt bis Juni 2018 hinter Gittern.

