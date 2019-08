Viele Veranstaltungen für Fahrradfahrer im September

vor 1 Stunde

Der zweite Fürther Fahrradflohmarkt mit Fahrradteilemarkt geht am Samstag, 7. September, von 13 bis 16 Uhr im Hof der Kofferfabrik über die Bühne. Jeder darf kostenlos Fahrradteile, zwei Fahrräder oder Fahrradanhänger zum Verkauf anbieten. Für den Teilemarkt stehen Biertische bereit. Für Verkäufer und Publikum ist die Veranstaltung kostenlos. Es ist keine Anmeldung nötig.

Zum Parking Day am 13. September wird dem Großparkplatz auf der Fürther Freiheit von 15 bis 18 Uhr neues Leben eingehaucht. Ein Zusammenschluss von verschiedenen Gruppen, Initiativen und Privatpersonen wird die Freiheit demonstrativ in einen attraktiven Aufenthaltsort für Menschen verwandeln. Dazu gibt es ein Rahmenprogramm mit Theater, Musik und diversen Infoständen.

Eine Podiumsdiskussion zum Thema "Verkehrsentwicklung in Fürth – wie sieht die Zukunft aus?" mit dem Fürther ADFC-Kreisvorsitzenden Olaf Höhne, infra-Geschäftsführer Marcus Steurer, dem städtischen Verkehrsplaner Matthias Bohlinger, OB Thomas Jung, Andreas Sauter vom Verkehrsclub Deutschland (VCD) und Stephan Stadlbauer vom Sozialforum steht für den 18. September um 19.30 Uhr auf dem Programm. Schauplatz ist die Innenstadtbibliothek, Friedrichstraße 6 a.

Das Fürther Fahrradfilmfestival geht ab dem 20. September im Babylon-Kino, Nürnberger Straße 3, über die Bühne. Zum Auftakt gibt es um 19 Uhr eine Vernissage mit Arbeiten der Streetart-Künstlerin Valentina Papagiannopoulou, die auch an der diesjährigen "Schokofahrt" mitgewirkt hat, und des Malers Axel Gercke. Die beiden Künstler sind anwesend. Außerdem wird ein interessantes Filmpaket geschnürt. Auf dem Spielplan stehen: am Freitag, 20. September, um 20 Uhr "Dummy Jim" (Englisch ohne Untertitel – die braucht es nicht, denn der Film ist aus Sicht eines Tauben gedreht), am 21. September um 20 Uhr die Tragikomödie "Hin und weg" und am 22. September um 20 Uhr "Anderswo allein in Afrika". Vor allen Filmen werden Fahrradkurzfilme gezeigt. Für ADFC-Mitglieder gibt es ermäßigten Eintritt.

Einen Aktionstag Mobilität veranstaltet die Stadt Fürth schließlich am Sonntag, 22. September, von 11 bis 17 Uhr am Kohlenmarkt. Neben Workshops zum Thema "Fürth bewegt sich" gibt es Infostände zum ÖPNV, zu Verkehrsbauprojekten in Fürth und zum nachhaltigen Reisen. Mit dabei: eine mobile Fahrradreparaturwerkstatt, das Klak-Fahrradkino, der ADFC, E-Bikes und Lastenfahrräder zum Probefahren sowie Elektroautos und Carsharing-Anbieter.

Volker Dittmar