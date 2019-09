Vollsperrungen: Neue Decken für Fürther Fahrbahnen

Asphaltierungsarbeiten laufen ab dem 9. September an mehreren Stellen an - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Stadt erneuert von Montag, 9. September, bis Mittwoch, 2. Oktober, auf einigen Straßen im Stadtgebiet die Fahrbahndecken. Während der Vorbereitungsmaßnahmen müssen vor allem Anwohner mit Behinderungen rechnen, bei den anschließenden Asphaltierungsarbeiten sind Vollsperrungen nötig.

Die Mondstraße zwischen Bad- und Theresienstraße verwandelt sich bis voraussichtlich 14. September in eine Baustelle. Eine Vollsperrung gibt es vom 11. September, zirka 16 Uhr, bis einschließlich 13. September. Am Nachmittag des 14. Septembers ist sie wieder befahrbar.

In der Benno-Strauß-Straße/Stichstraße Haus-Nr. 51/55 wird ebenfalls bis 14. September gearbeitet. Ab 12. September, 16 Uhr, wird unter Vollsperrung asphaltiert, das Befahren der Stichstraße ist ab 14. September (nachmittags) wieder möglich.

Die Gutenbergstraße zwischen Hard- und Cadolzburger Straße wird von 16. bis 20. September aufgemöbelt. Am 16. und 17. September, können Anwohner ihre Zufahrten noch nutzen, anschließend ist der Abschnitt gesperrt. Ab 21. September ist die Straße wieder befahrbar.

In der Karlstraße zwischen Amalien- und Herrnstraße werden die Arbeiten in zwei Bauabschnitte unterteilt und dauern von 18. September bis voraussichtlich 2. Oktober. Der erste Bauabschnitt reicht von der Amalien- bis zur Fichtenstraße. Komplett gesperrt wird hier am 23. und 24. September, vorher können Anwohner ihre Zufahrten weitestgehend nutzen. Die Verkehrsfreigabe soll am 25. September erfolgen. Dann beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen Fichten- und Herrnstraße. Ab 30. September ist dieser Bereich gesperrt, die Verkehrsfreigabe ist am 2. Oktober vorgesehen.

fn