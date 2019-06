Vorfahrt missachtet: Zwei VW kollidieren in Fürth

Unfall im Kreuzungsbereich - Zwei Personen wurden verletzt - vor 1 Stunde

FÜRTH - Durch die geänderte Verkehrsführung in Folge einer defekten Ampelanlage hat es am Sonntag in Fürth einen Verkehrsunfall gegeben. Ein schwarzer VW Golf und ein silberner VW Golf Variant kollidierten, zwei Personen wurden dabei verletzt.

Nach ersten Angaben war eine Vorfahrtsmissachtung der Grund für den Unfall, der am Sonntagabend für Verkehrsbehinderungen in Fürth sorgte. Die Verkehrsführung war aufgrund einer ausgefallenen Ampel geändert, im Kreuzungsbereich zwischen der Würzburger Straße und der Kapellenstraße kam es dann gegen 19.50 Uhr zur Kollision.

Nach ersten Angaben der Polizei forderte der Unfall zwei Leichtverletzte, zudem entstand bei beiden Fahrzeuge Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 10.000 bis 15.000 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

ama