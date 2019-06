Waschmaschine in Flammen: Feuer auf Fürther Balkon

Feuerwehr überwachte Wohnung mit Wärmebildkamera - vor 1 Stunde

FÜRTH - Kurz vor Mitternacht ging am Samstag ein beunruhigender Anruf bei der Fürther Feuerwehr ein: Auf einem Balkon im Fürther Ortsteil Dambach soll es ein Feuer geben. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waschmaschine in Flammen aufgegangen war.

Bilderstrecke zum Thema

Kurz vor Mitternacht ist die Fürther Feuerwehr am Samstag in den Ortsteil Dambach gerufen worden - Anrufer hatten ein Feuer auf dem Balkon eines mehrstöckigen Hauses gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Waschmaschine auf einem Balkon in dritten Stock gebrannt hatte, die Bewohnerin hatte das Feuer allerdings bereits gelöscht. Die Einsatzkräfte übernahmen die Nachlöscharbeiten vor Ort.