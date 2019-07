Am Mittwochnachmittag brach im Fürther Stadtteil Ronhof in einem Wohnhaus ein Kellerbrand aus. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Am Sonntag haben Badegäste in einem Becken im Palm Beach in Stein zwei leblose Körper im Wasser entdeckt. Sofort zogen sie die beiden aus dem Becken. Sie reanimierten den 45-jährigen Mann und seinen zweijährigen Sohn und alarmierten den Rettungsdienst. Die beiden wurden in ein Krankenhaus gebracht.