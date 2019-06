Wegen Regen: Zirndorfer Klassik-Open-Air verschoben

ZIRNDORF - Zum achten Mal sollte am Samstag das Zirndorfer Klassik-Open-Air im Zimmermannspark stattfinden. Doch das Wetter machte der Stadt einen Strich durch die Rechnung. Wegen der schlechten Vorhersagen wurde die Veranstaltung auf Sonntag, den 23. Juni, verschoben.

Das Zirndorfer Klassik-Open-Air erfreut sich bei den Besuchern großer Beliebtheit. © Gerd Axmann



Wie Gerhard März vom Kulturamt in Zirndorf am Samstag mitteilte, werden die Nürnberger Symphoniker erst am morgigen Sonntag, 23. Juni, zu ihren Instrumenten greifen. Bereits um 11 Uhr findet ein ökumenischer Gottesdienst der Pfarrgemeinden St. Rochus und St. Josef im Zimmermannspark statt.

Im Anschluss folgt ein Golden-Swing Frühshoppen mit der Big Band Brassluft. Am Abend legen dann die Nürnberger Symphoniker um Chefdirigent Kahchun Wong und Violin-Solisten Pavel Berman los. Mit Werken von Puccini, Tschaikowsky und Mendelssohn wird den Besuchern die klassische Musik nähergebracht.

