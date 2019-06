Fünfjährige stirbt nach Frontalkollision mit Sattelzug

Vater und Bruder bei Zusammenstoß schwer verletzt - vor 1 Stunde

PFATTER - Im Landkreis Regensburg sind am Freitagnachmittag bei einem Verkehrsunfall vier Personen schwer verletzt worden, ein Auto prallte dort auf einer Bundesstraße frontal gegen einen Sattelzug. Ein fünfjähriges Mädchen ist nun seinen Verletzungen in einem Krankenhaus erlegen.

Die Fünfjährige saß zusammen mit ihrem siebenjährigen Bruder auf der Rückbank eines Toyota, den ihr Vater am Freitagnachmittag auf der B8 in Richtung Straubing steuerte. Kurz nach 15 Uhr geriet der 46-Jährige aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort frontal mit einem Sattelzug zusammen. Vater und Kinder sowie der 59-Jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt, alle wurden per Rettungshubschrauber in naheliegende Krankenhäuser gebracht. Dort erlag die Fünfjährige am Samstagnachmittag seinen schweren Verletzungen.

Die B8 war wegen des Unfalls mehrere Stunden komplett gesperrt, ein Gutachter soll nun den Hergang klären. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro, beide mussten abgeschleppt werden. Der 58-jährige Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

jru