Fußballerinnen sind weiter ein TV-Quoten-Garant

Fußball-WM bringt TV-Sender hohen Marktanteil - vor 59 Minuten

BERLIN - Frauenfußball - das interessiert doch niemanden. Von wegen! Die Einschaltquoten der TV-Sender besagen das Gegenteil. Für das ZDF bringt das Sport-Event eine Menge Einschaltquoten. Das Spiel gegen Nigeria ist das bisher am meisten gesehene der DFB-Frauen.

Millionen Menschen wollen sehen wie Lea Schüller (l.) und ihre Teamkolleginnen den nächsten Sieg einfahren. © Laurent Cipriani, dpa



Den 3:0-Sieg des DFB-Teams im Achtelfinale gegen Nigeria verfolgten am Samstag im Schnitt 6,49 Millionen Zuschauer. Das war die am meisten gesehene Sendung des Tages und brachte dem ZDF einen hohen Marktanteil von 39,9 Prozent ein.

Im vierten Spiel des deutschen Teams der WM war es die bisher höchste Reichweite. Die WM-Begeisterung des Fernsehpublikum ist so groß, dass sogar das zweite Achtelfinalspiel ein großes Publikum fand. Das Duell Norwegen gegen Australien (4:1 im Elfmeterschießen) schauten sich am Abend immerhin 3,37 Millionen Menschen (Marktanteil 15,9 Prozent) an.

TV-Duell gegen die U21-Männer ging ebenfalls an die Frauen

Beim ersten TV-Duell haben die deutschen Fußballerinnen die U21-Männer geschlagen. Den Sieg der Frauen-Nationalmannschaft bei der WM gegen Südafrika sahen am späten Montagnachmittag in der ARD 5,98 Millionen Menschen. Die anschließende EM-Partie der Nachwuchs-Männer gegen Dänemark (3:1) schauten 4,92 Millionen Zuschauer. Auch beim Marktanteil lagen die Frauen mit 32,4 zu 20,2 Prozent klar vorne. Bei all der Freude kann aber auch eine Zahl für Ernüchterung sorgen. Das WM-Gruppenspiel der Deutschen Männer gegen Schweden 2018 sahen damals rund 27 Millionen Menschen im TV.

dpa