Fußgänger von Auto erfasst - Mann in Unterfranken gestorben

Der genaue Unfallhergang konnte noch nicht ermittelt werden - vor 1 Stunde

LOHR AM MAIN - In der Nacht zum Mittwoch ist ein Fußgänger im unterfränkischen Lohr von einer Autofahrerin erfasst und tödlich verletzt worden.

Am Dienstag, gegen 23.25 Uhr, fuhr eine Autofahrerin auf der Rodenbacher Straße in Lohr am Main. Dort erfasste das Fahrzeug einen Fußgänger. Der 77-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Die 55 Jahre alte Fahrerin erlitt einen Schock. Alle Unfallbeteiligten stammen laut Polizei Unterfranken aus dem Landkreis Main-Spessart.



Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohr am Main leuchteten die Unfallstelle aus. Gegen 2.45 Uhr konnte die Unfallaufnahme beendet werden. Sie erfolgte durch Beamte der Polizeiinspektion Lohr am Main.

