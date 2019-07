Garten-Experten geben grüne Tipps am Telefon

NÜRNBERG - Warum lässt der Salat die Blätter hängen? Welches Tier treibt sich in meinem Oleanderbusch herum? Oder welche robuste Apfelsorte eignet sich im kleinen Garten? Hobbygärtner, die ein Stückchen Grün beackern, haben oft Fragen über Fragen.

Egal, ob sie einen Balkon, einen Schrebergarten oder einen Hinterhof ihr Eigen nennen. Immer wieder tauchen neue, grüne Themen auf, von der gefräßigen Gemüsefliege bis hin zum wild wuchernden Bambus an der Grundstücksgrenze.

Rat auf alle Fragen rund ums grüne Paradies wissen die Mitarbeiter der Bayerischen Gartenakademie in Veitshöchheim. Eigens für unsere Leser setzten sich die drei Experten am 24. Juli 2019 zwischen 16 und 18 Uhr ans Telefon und plaudern mit ihnen über ihre Anliegen. Christine Scherer, Isolde Keil-Vierheilig und Gottfried Röll geben Tipps, Tricks und Anregungen rund um Obst, Gemüse, Sorten, Pflege, Klima, Düngung und Schädlinge.

Christine Scherer 0911 / 2 16 21 96 © Foto: Landesanstalt für Wein- und Gartenbau



Die Mitarbeiter der Gartenakademie, alle von Beruf Gartenbautechniker, sind bereits seit 25 Jahren zwei Mal wöchentlich als Ratgeber am Telefon aktiv. In Spitzenzeiten beantworten die Drei bis zu 100 Fragen am Tag, die Freizeitgärtner auf dem Herzen haben.

Christine Scherer (57) berät als Mitarbeiterin der Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) bereits seit 1990 Hobbygärtner. Auch nach Feierabend widmet sie sich ganz ihrem Garten und baut daheim Gemüse und Obst an. Außerdem hat sie ein Faible für Stauden und Sträucher.

Gottfried Röll 09 11 / 2 16 21 97 © Foto: Landesanstalt für Wein- und Gartenbau



Gottfried Röll (58), ebenfalls Berater seit 1990, hat das grüne Gen quasi geerbt. Er stammt aus einer Gärtnerfamilie. Auf seinem Grundstück probiert er liebend gern ständig Neues aus.

Isolde Keil-Vierheilig (49) steht ebenso allen Hobbygärtnern am Telefon hilfreich zur Seite. Privat beackert sie einen Kleingarten. Beruflich nutzt sie ihn auch als Inspirationsquelle für alle Fragen rund um die Natur, um möglichst praxisgerecht beraten zu können.

Isolde Keil-Vierheilig 0911 / 2 16 21 98 © Foto: Landesanstalt für Wein- und Gartenbau



Die Experten legen Wert auf eine wissenschaftlich fundierte sowie neutrale und unabhängige Information. Dabei profitieren sie fortlaufend von den Forschungsergebnissen aus den eigenen Versuchsbetrieben in Veitshöchheim und Bamberg.

Die Gartenakademie bietet außerdem vielfältige Seminare für Hobbygärtner. Ziel sei dabei stets ein naturnaher, abwechslungsreicher Garten, heißt es. Außerdem informieren die Fachleute im Internet über Pflege und Gestaltung von Gärten.

Wer Fragen hat, kann also gerne am 24. Juli unter den angegebenen Nummern kostenlos anrufen. Sollten die drei Berater dauerhaft im Gespräch sein, bietet sich noch die Möglichkeit, die Experten an ihrer "Grünen Hotline" zu erreichen. Diese ist jeweils Montag und Donnerstag von 10 bis 12 Uhr und von 13 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer (09 31) 9 80 11 47 geschaltet.

