Gegen Pfosten geprallt: Motorradfahrer stirbt in Franken

Als die Polizei eintraf, war der Mann noch ansprechbar - Heli im Einsatz - vor 31 Minuten

ESCHAU - Er wollte ein vor ihm fahrendes Zweirad überholen, dann verlor er die Kontrolle: Ein 60-Jähriger starb am Samstagvormittag in Eschau (Landkreis Miltenberg), nachdem er gegen einen Leitpfosten prallte. Die Ermittlungen laufen.

Nach ersten Erkenntnissen war der 60 Jahre alte Mannn, der aus Schleswig-Holstein stammt, in einer Dreiergruppe auf der Verbindungsstraße zwischen Eschau und Wildensee im Landkreis Miltenberg unterwegs. Er überholte einen Bekannten und kam dabei in einer Rechtskurve ins Bankett. "Er prallte gegen einen Leitpfosten und stürzte in der Folge schwer", heißt es in einer Pressemitteilung des Präsidium Unterfranken.

Die Begleiter leisteten nach dem Sturz Erste Hilfe. Als eine Streife der Polizei eintraf, sei der Mann noch ansprechbar gewesen. Wenig später habe sich aber sein Gesundheitszustand dramatisch verschlechtert. Ein Rettungshubschrauber flog den Biker in ein Krankenhaus, wo er am Nachmittag seinen schweren Verletzungen erlag.

Die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg berief einen Gutachter an die Unfallstelle, er soll den Hergang rekonstruieren. Gut 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren an den Aufräumarbeiten beteiligt. Erst nach dreieinhalb Stunden konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden.

