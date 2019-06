Gegen Wohnmobil geprallt: Schwere Motorradunfälle an gleicher Stelle

Biker wurden kurz hintereinander aus Rechtskurve in Gegenverkehr getragen

FICHTELBERG - Die Fahrt durch eine Rechtskurve auf einer Landstraße im Bayreuther Land ist zwei Motorradfahrern an fast exakt gleicher Stelle zum Verhängnis geworden. Innerhalb weniger Stunden gerieten auf der Straße nahe Fichtelberg ein 34-Jähriger und ein 23-Jähriger in den Gegenverkehr. Einer von beiden verlor dabei sein Leben.

Einer der Motorradfahrer prallte in der Rechtskurve gegen ein entgegenkommendes Wohnmobil. © NEWS5 / Holzheimer



Der erste Unfall ereignete sich am Freitag gegen Mittag. Der 34-jährige Biker war von Fichtelberg kommend in Richtung der Abzweigung zur Bundesstraße B303 unterwegs gewesen und war in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr getragen worden. Dort prallte er gegen einen Lieferwagen und starb wenig später an seinen schweren Verletzungen.

Nur einen Tag später geriet fast an der gleichen Stelle ein 23-Jähriger Motorradfahrer in Bedrängnis. Auch er kam in der Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dort am Samstagabend gegen 18 Uhr mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Der junge Mann wurde bei dem Zusammenstoß mittelschwer verletzt, ein Rettungshubschrauber brachte ihn in eine Klinik. Der Fahrer des Wohnmobils und dessen Beifahrerin wurden nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von etwa 50.000 Euro.

