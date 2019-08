Geheimes Adidas-Herz: Was das neue Headquarter so besonders macht

Offene Arbeitskonzepte, "Worklife Integration" und eine "Arena1 - vor 1 Stunde

HERZOGENAURACH - Im Jahr 1949 gegründet hat sich der mittelfränkische Sportartikel-Gigant Adidas rasant entwickelt. Das Arbeitsleben bei dem Unternehmen läuft anders als bei den meisten anderen Betrieben. Das neue Headquarter verändert dabei vieles. Zehn Dinge, die Sie über den Architektur-Tempel noch nicht wussten!

Adidas macht sich mit seinem neuen Headquarter in Herzogenaurach das wohl größte Geschenk zum 70-jährigen Firmenjubiläum selbst. Am vergangenen Freitag eröffnete die "Arena", ein Projekt, das Hunderte Millionen verschlang. Gemeinsam mit Firmenchef Kasper Rorsted feierten zahlreiche Sportgrößen, aber auch Pop-Stars wie Pharrell und der deutsche Rapper Trettmann. Das neue, auf 67 Säulen errichtete Gebäude, soll an ein Fußball-Stadion erinnern. Im Inneren warten offene Arbeitsbereiche, Rückzugsorte und eine ganz besondere Katine auf die gut 5600 Mitarbeiter. "Unser Arbeitsumfeld sucht weltweit seinesgleichen", sagt Adidas-Chef Kasper Rorsted selbstbewusst.

Doch was macht die "Arena" so besonders? Wir haben uns umgesehen - und nehmen Sie mit auf eine Tour durch das Architektur-Juwel.

afr