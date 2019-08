Geldautomat gesprengt: Polizei fahndet nach Tätergruppe

RÖSLAU - Unbekannte sprengten am frühen Donnerstagmorgen einen Bankautomaten in Röslau (Landkreis Wunsiedel). Die Einsatzkräfte fahndeten nach der Tätergruppe und vier Fahrzeugen. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz.

Anwohner hatten kurz vor 3.45 Uhr einen lauten Knall in der Bankfiliale in der Röslauer Hauptstraße gehört, wie die Polizei mitteilte. Kurz darauf floh ein Unbekannter auf einem Zweirad. Mehrere Streifenbesatzungen und ein Hubschrauber fahndeten nach dem Flüchtigen und mehreren Unbekannten in drei verdächtigen Fahrzeugen mit auswärtigen Kennzeichen. Ob die Täter Bargeld erbeuten konnten, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Fahndung nach den Tätern läuft weiter, die Polizei bittet um Hinweise:

Personen, die in den Morgenstunden Beobachtungen in Röslau beziehungsweise im umliegenden Landkreis gemacht und/oder die verdächtigen Fahrzeuge gesehen haben, melden sich bitte über Notruf oder über die Telefonnummer 09281/704-0 bei der Kripo Hof.

