Gemeinsamer Flohmarkt in der Martin-Luther-Straße

NEUSTADT/AISACH - Zum "Tag der Nachbarn" wurden in ganz Deutschland wieder tausende kleine und große Nachbarschaftsfeste gefeiert. In der Neustädter Martin-Luther-Straße braucht es dafür kein festes Datum, hier wird Nachbarschaft ebenso spontan wie nachhaltig gelebt.

Beim großen "Luther-Straßen-Flohmarkt" fand reichlich Ausrangiertes neue Besitzer. © Harald Munzinger



Das zeigte sich im "Luther-Jahr", das Anlass sein sollte, den Namensgeber der Straße mit einem großen Nachbarschaftsfest zu feiern. Und jetzt sollte es ein "Garagen-/Carport-/Hof-Flohmarkt" sein, der seine beispielhaft intakte Nachbarschaft dokumentierte. Gemeinsam wurde die Aktion besprochen und mit viel Spaß durchgeführt.

Bei der verwandelte sich die Vordere Martin-Luther-Straße in einen originellen Basar des Ausrangierten, bei dem es "nichts gab, was es nicht gab". Angefangen von Spielsachen über Kleidung oder Schallplatten-Schätze und CD’s bis zu allerlei Nippes, der sich in Wohnungen ansammelt, irgendwann auf dem Speicher oder im Keller landet und nun für einen bunten "Markt der unbegrenzten Schnäppchen" sorgte. Bei dem soll sogar manch ein Anbieter über seine Auslage gestaunt haben.

Staunend drehten auch viele Schaulustige ihre Flohmarktrunde und für etliche Teile fanden sich Interessenten, die für einen doppelten Effekt sorgten: Was sie erstanden, musste nicht wieder "in’s Depot" geschafft werden und sorgte für den Erlös, über den man sich beim Bund Naturschutz freuen darf. Die gelungene Aktion, zu der für den guten Zweck nicht nur kräftig gestöbert, sondern auch eifrig gebacken worden war, wurde abschließend in fröhlicher Runde gefeiert und festgestellt, wie wertvoll "eine so tolle Nachbarschaft" für die Lebensqualität in einer Straße ist.

"Auf mehr Gemeinschaft, weniger Anonymität und eine Nachbarschaft, in der wir uns zu Hause fühlen" zielt auch die Nachbarschaftsplattform "nebenan.de" ab, die Menschen auch online vernetzen will. "Per Mausklick rücken hier Menschen in ihrem unmittelbaren Umfeld näher zusammen und gestalten das Gemeinwohl ihrer Straße, ihres Viertels, ihres Ortes. Die Teilhabe an dieser Plattform ist groß, Tendenz steigend. Es ist beeindruckend, was auf diesem Weg alles auf die Beine gestellt wird", stellt man im Freiwilligenzentrum "mach mit" fest.

Helfernetz für alte und neue Nachbarn

In dem wächst seit vier Jahren das landkreisweite Netzwerk "über Zaun und Grenze". Im Vordergrund steht das gegenseitige Geben und Nehmen im bürgerschaftlichen Engagement mit der Vision, "dass die Menschen über Zäune und Grenzen hinweg in einem fürsorglichen Miteinander leben, getragen von einem aktiven Helfernetz für alte und neue Nachbarn". Unter www.ueberzaunundgrenze.de, der Internetseite des Netzwerks "über Zaun und Grenze", finden sich bereits etablierte Nachbarschaftshilfen im Landkreis. Drei weitere Kommunen gibt es, die gerade gestartet sind, beziehungsweise in den Startlöchern stehen.

Drei neue Nachbarschaftshilfen im Landkreis

Seit vielen Jahren bringen sich Mitglieder des Diakonievereins in Diespeck mit ihrem Besuchsdienst als nachbarschaftliche Initiative ein. Nun wird das Angebot um die Nachbarschaftshilfe "GeMEINsam Gutes tun" erweitert. Am 5. Juni sind die Auftaktveranstaltung und der offizielle Start geplant. Beim Dorffest am 6./7. Juli wird das Helferteam mit den drei Koordinatorinnen informative Einblicke in ihr Aufgabenfeld geben, was durch verschiedenste Kooperationen sehr vielfältig sein wird.

In Uffenheim gibt es seit 15. Mai die Nachbarschaftshilfe "Hier zu Hause" mit einem Team aus circa 30 HelferInnen sowie zwei Koordinatorinnen. Auch in Neustadt fand kürzlich die Gründungsveranstaltung der Nachbarschaftshilfe statt. Gestärkt durch ein motiviertes Helferteam und eine Koordinatorin können sich Neustadts Bürger nun auf organisierte nachbarschaftliche Hilfe freuen. Weitere Engagierte und Interessierte sind jederzeit herzlich willkommen! Informationen wird es auch beim "BienenMarktplatz" auf dem Neustädter Rathausplatz am 13. Juli am Stand der Nachbarschaftshilfe geben.

Die Fachkräfte des Netzwerks "über Zaun und Grenze", angesiedelt im Freiwilligenzentrum und Regionalmanagement des Landratsamts, helfen den einzelnen Gemeinden dabei, Nachbarschaftshilfen aufzubauen und zu organisieren. Von der Gründungsphase bis hin zur aktiv praktizierten Nachbarschaftshilfe erfolgt eine stetige fachliche Begleitung der ehrenamtlichen Helfer unter anderem durch Austauschtreffen, Fortbildung und Qualifizierung.

Weitere Informationen und Termine zum Netzwerk und zum Thema "Nachbarschaftshilfe" gibt es unter www.ueberzaunundgrenze.de oder Telefon 09161/888919.

