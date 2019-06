Germania-Pleite: So bekommen Fluggäste ihr Geld zurück

Viele Nürnberger waren von der Airline-Insolvenz betroffen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Die Fluglinie Germania meldete im Februar Insolvenz an. Viele Nürnberger Urlauber waren davon betroffen. Doch auf dem bereits gezahlten Geld für die Flugtickets muss niemand sitzen bleiben.

Die Fluglinie beantragte im Februar 2019 Insolvenz. Das kostete viele Fluggäste den Urlaub - und ihr Geld. © Jens Büttner, dpa



Die Pleite der Fluggesellschaft Germania hat viele Verbraucher nicht nur ihren Urlaub gekostet. Anders, als zunächst befürchtet, gibt es aber nicht nur für Pauschalreisende einen vielversprechenden Weg, ihr Geld für bereits bezahlte Tickets zurückzubekommen. Ein wenig Glück braucht es allerdings.

Am 4. Februar 2019 hatte Germania Insolvenz angemeldet und in der Nacht darauf den Betrieb eingestellt. Nicht zuletzt in Franken gab und gibt es viele Betroffene, war die Airline am Flughafen Nürnberg doch der größte Anbieter auf den typischen Tourismus-Strecken. Glück im Unglück schien nur die Gruppe der Pauschalreisenden zu haben, bei denen sich ihr Reiseveranstalter um Ersatz oder Erstattung zu kümmern hatte. Alle anderen müssten wohl selbst und bei Germania direkt versuchen, sich wenigstens ihr Geld zurückzuholen, hieß es damals. Mit wenig Aussicht auf Erfolg.

Zauberwort zum Geld-zurück: "Chargeback"

Doch das ist falsch. Inzwischen ist klar, dass mindestens eine weitere Gruppe hoffen darf: Alle, die ihr Ticket direkt bei Germania gebucht und mit einer Kreditkarte von Visa oder Mastercard gezahlt haben. Das Zauberwort heißt "Chargeback". Denn: Eine bezahlte, aber nicht erbrachte Leistung ist sowohl bei Visa als auch Mastercard versichert. Ausdrücklich auch dann, wenn der Grund eine Insolvenz ist, wie ein Mastercard-Sprecher nordbayern.de bestätigt.

Wichtig: Betroffene müssen nachweisen, dass sie zunächst versucht haben, bei Germania oder Insolvenzverwalter Rüdiger Wienberg direkt ihr Geld zurückzufordern (Kontaktdaten unter https://germania.insolvenz-solution.de). Erst, wenn aus der Antwort darauf hervorgeht, dass damit so bald nicht zu rechnen sei, kann man damit zu der Bank gehen, die einem die Kreditkarte ausgegeben hat. Dort beantragen Betroffene dann ein Chargeback-Verfahren und füllen gemeinsam mit dem Bankberater das Formular für eine Zahlungsreklamation aus.

Prüfungsverfahren ist nicht komplett transparent

Die Bank reicht den Antrag anschließend an das Kreditkarten-Unternehmen weiter, das diesen prüft. Allerdings handelt es sich immer um eine Einzelfall-Prüfung, eine Garantie auf Erfolg gibt es nicht. Das Prüfverfahren selbst ist einigermaßen intransparent. Nicht einmal zu den Fristen, die zu beachten sind, gibt es einheitliche Informationen. Die Commerzbank nennt 540 Tage seit der Abbuchung. Andere Banken kennen gar keine Zeiträume und verstehen sich nur als Durchgangsstation für das Verfahren.