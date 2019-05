Geschichte, Tradition und Brauchtum: Der Maibaum

Das Aufstellen findet am letzten Tag des Aprils, am 1. Mai oder an Pfingsten statt - vor 40 Minuten

NÜRNBERG - Jedes Jahr wird meistens am 1. Mai an zentralen Plätzen in Gemeinden in Süddeutschland und Österreich ein geschmückter Maibaum aufgestellt. Woher diese Tradition kommt und welche Bräuche mit ihr einhergehen, erfahren Sie im Video.

Im 16. Jahrhundert entwickelte sich der Brauch, einen geschmückten Baum zum 1. Mai aufzustellen. Der Maibaum, auch Dorfmaien genannt, wird hauptsächlich in Süddeutschland und Österreich aufgestellt. Zur Tradition gehört auch, dass Nachbargemeinden versuchen, den Maibaum zu stehlen. Was beim Maibaumklau beachtet werden muss und was nach einem erfolgreichen Diebstahl passiert, erfahren Sie im Video:

eli