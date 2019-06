Gewalttat in Unterfranken: Tötete Mann erst Frau und dann sich?

Polizei will sich bei Täterfrage nicht festlegen - Fahndung läuft daher weiter - vor 1 Stunde

KAHL AM MAIN - In einem Wohnhaus in Kahl am Main (Landkreis Aschaffenburg) hat die Polizei am Montag eine Frau und einen Mann tot aufgefunden. Beide seien offenbar durch massive Gewalteinwirkung ums Leben gekommen, teilten das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg in einer gemeinsamen Erklärung mit.