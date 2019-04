Klimaaktivisten haben am Samstag deutschlandweit mit einer ungewöhnlichen Protestaktion auf sich aufmerksam gemacht: Unter dem Label "Extinction Rebellion" demonstrierten die Teilnehmer gegen das Artensterben. In Nürnberg marschierte ein Trauerzug mit Grabkreuzen, Trommeln und einem Sarg durch die Stadt, um das Aussterben der Tierarten symbolhaft aufzuzeigen.

Bereits zum zehnten Mal rief der Post SV am Samstag zum traditionellen Volksfestlauf an den Nürnberger Dutzendteich. In verschiedenen Disziplinen zeigten kleine und große Sportler ihr Können.