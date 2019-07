Gewitter in Sicht: Tief Quinctilius bringt Regen

Erst am Sonntag kehrt der Sommer zurück - vor 6 Stunden

NÜRNBERG - Regenfälle und Temperaturen um die 20 Grad: Ab Donnerstag zeigt sich der Wettergott von seiner unschönen Seite. Am Freitag kann es in Franken auch zu Gewittern kommen. Erst am Sonntag ist Besserung in Sicht.

+++ Donnerstag und Freitag müssen Franken und Oberpfälzer mit Regen rechnen. Dabei sinken die Temperaturen auf maximal 17 beziehungsweise 19 Grad. Außerdem können am Vormittag und Abend örtliche Gewitter auftreten.

+++ Am Samstag werden in der Region erneut Gewitter erwartet. Dazu ist die Regenwahrscheinlichkeit den ganzen Tag über hoch.

+++ Erst ab Sonntag steigen die Temperaturen wieder an. Bei bis zu 24 Grad lässt sich dann auch die Sonne wieder blicken und der Sommer kehrt zurück.

