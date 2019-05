Gewitter mit Hagel rollen am Sonntag über die Region

Auch die neue Woche startet ungemütlich - vor 56 Minuten

NÜRNBERG - Sonne satt und dazu frühlingshafte Temperaturen von bis zu 22 Grad versüßen den Franken das Wochenende. Allerdings gibt es einen bitteren Beigeschmack: Ab Sonntagnachmittag können Gewitter, Hagel und Sturmböen aufziehen.

+++ Der Samstag bleibt den ganzen Tag über heiter: Es werden 22 Grad erreicht - und das bei strahlend blauem Himmel.

+++ Auch am Sonntag zieht sich die Warmfront durch den Tag: Die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. Allerdings besteht eine Unwetterwarnung: Ab Nachmittag können sich schwere Gewitter, teils mit Sturmböen, Starkregen und Hagel bilden.

+++ Die Gewitter ziehen sich auch weiter durch den Montag. Die Temperaturen sinken wieder ein wenig, zum Wochenstart gibt es nur noch 18 Grad.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen deutlich. Bei maximal 14 Grad wird es vor allem über den Mittag hinweg regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich dann kaum blicken.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

