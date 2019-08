Gewitter möglich: Schwüle Hitze macht Franken zu schaffen

Temperaturen toppen in der neuen Woche die 30-Grad-Marke - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Für die Franken ist auch in den kommenden Tagen weiter Schwitzen angesagt: Hoch Corinna bringt weiterhin tropische Schwüle mit. Die Temperaturen steigen am Montag auf 28 Grad. Gegen Abend muss jedoch mit Schauern und Gewittern gerechnet werden.

+++ Auch am Montag bleibt uns das heiße Wetter erhalten. Die Temperaturen steigen auf maximal 28 Grad. Im Laufe des Tages können in der Region jedoch Schauer und vereinzelt auch Gewitter aufziehen.

+++ Am Dienstag und Mittwoch bleibt es laut dem Deutschen Wetterdienst trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab, dazu warten um die 30 Grad auf die Franken.

+++ Am Donnerstag meldet der Wetterochs von Westen her kommend eine Kaltfront mit einzelnen Regenfällen. Jedoch hält sich diese laut dem Wetterexperten nur kurz in der Region auf: "Ihr folgt trockenere Atlantikluft, die rasch wieder unter Hochdruckeinfluss gerät."