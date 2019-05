Gewitter und Regenschauer: DWD warnt vor Sturmböen

Am Freitag reißt der Himmel auf - Sonnige Abschnitte und Frühlingstemperaturen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Am Donnerstag zogen mehrere Gewitter über Franken und die Oberpfalz hinweg, bis in die Nacht hinein warnt der Deutsche Wetterdienst außerdem vor Sturmböen. Am Freitag ist aber Besserung in Sicht: Vor allem zum Nachmittag hin wird es sonnig und deutlich freundlicher.

+++ Der Donnerstag brachte Regenschauer und Gewitter, mehrere Unwetterwarnungen galten in Franken und der Oberpfalz. In der Nacht bleibt es mit etwa 11 Grad verhältnismäßig warm.

+++ Der Freitag zeigt sich deutlich freundlicher: Bei Höchsttemperaturen um die 17 Grad wird es vor allem gegen Nachmittag freundlich, die Sonne kommt immer wieder durch, Schauer fallen nur noch vereinzelt. Nur im Süden sind auch Gewitter möglich.

+++ Ein kleines Tief bringt am Samstag schauerartige Regenfälle und Gewitter. Maximal klettert das Quecksilber auf 15 bis 17 Grad. Der Sonntag beginnt recht trüb, doch es heitert im Tagesverlauf auf.

