Gewitter und Starkregen verdunkeln den Wochenstart

Ab Sonntagabend brauen sich Unwetterwolken über der Region zusammen - vor 23 Minuten

NÜRNBERG - Deutlich strahlender als zunächst vorhergesagt war der Sonntag, doch nun brauen sich Gewitterwolken über der Region zusammen: Bereits am Abend kann es vor allem in Mittelfranken vereinzelt krachen, für den Montag warnt der DWD dann vor Unwettern mit Starkregen.

+++ Am Sonntag zog sich das Frühlingswetter zunächst erfreulich lange durch den Tag: Die Höchsttemperaturen liegen bei 23 Grad. Am Abend kann es dann mancherorts Schauer und Gewitter geben.

+++ Am Montag sinken die Temperaturen wieder ein wenig. Zum Wochenstart gibt es nur noch 18 Grad, außerdem fallen vor allem im Süden Bayerns unwetterartige Regenfälle.

+++ Am Dienstag sinken die Temperaturen dann deutlich. Bei maximal 14 Grad wird es vor allem über den Mittag hinweg regnerisch und windig. Die Sonne lässt sich kaum blicken.

Quellen: nordbayern.de / wetterochs.de / wetter.de / wetter.com

