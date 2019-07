Gewitterzelle über Regensburg: Polizei rückt über 35 Mal aus

Umgestürzte Bäume und Bauzäune hielten die Beamten in Atem - vor 54 Minuten

REGENSBURG - Heftiger Regen begleitete am Montagnachmittag eine Gewitterzelle, die über das Stadtgebiet von Regensburg hinwegzog. Die dortige Polizei hatte deshalb gut zu tun: Allein zwischen 17.20 Uhr und 18.45 Uhr rückte sie 35 Mal aus, beispielsweise um umgestürzte Bäume zu beseitigen. Ob jemand verletzt wurde, ist noch ungewiss.

In der Zeit von 16.30 Uhr bis 19.00 Uhr tobte am Montag eine Gewitterzelle, einhergehend mit Starkregen, über den Großraum Regensburg. Alleine zwischen 17.20 Uhr und 18.45 Uhr wurden etwa 35 unwetterbedingte Einsätze mitgeteilt.

In den meisten Fällen hielten umgestürzte Bäume, herabgefallene Äste, umgewehte Bauzäune und ausgeschwemmte Gullydeckel die Beamten auf Trab. In Neutraubling schlug außerdem ein Blitz in ein Reihenhaus ein, ein offener Brand entstand danach glücklicherweise nicht.

Der Schwerpunkt dieser Einätze betraf das Stadtgebiet Regensburg. Personen kamen nach der bisheriger Erkenntnislage nicht zu Schaden.

