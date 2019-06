Gewitterzellen ziehen weiter - Dienstag bleibt unbeständig

Tennisballgroße Hagelkörner verursachten zahlreiche Schäden - vor 58 Minuten

NÜRNBERG - Schwere Unwetter haben am Montagabend vor allem in Oberbayern verheerende Schäden angerichtet: Riesige Hagelkörner schlugen Auto- und Fensterscheiben ein, Keller und Straßen wurden überflutet. Die stärksten Gewitterzellen reichten bis in die Oberpfalz, Franken wurde größtenteils verschont. Entwarnung gibt es auch für den Dienstag nicht.

+++ In vielen Teilen Frankens und der Oberpfalz gelten am Samstagabend bis in die Nacht hinein Unwetterwarnungen. Es kann zu schweren Sturmböen und Starkregen kommen. Unbeständig bleibt auch der Dienstag, tagsüber fallen immer wieder Regenschauer, die Gewitterneigung ist weiterhin hoch.

+++ Nach den warmen Pfingsttagen kühlt die Luft nun etwas ab, das Quecksilber steigt im Laufe des Dienstag nur noch auf 23 Grad. Regen ist vor allem in den Morgenstunden möglich. Gegen Abend hin reißt der Himmel dann immer wieder auf.

+++ Ähnlich wird das Wetter am Mittwoch. Hin und wieder Regen, Temperaturen von um die 20 Grad, vereinzelte Auflockerungen. Sommerlicher wird es erst ab Donnerstag wieder. Es bleibt bei bis zu 25 Grad trocken, am Freitag sind dann sogar heiße 29 Grad drin. Der Sommer kehrt also pünktlich zum Wochenende zurück.