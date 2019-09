Glamour, Kärwa, Matsch: Die Bilder des Wochenendes!

Spätsommer ging nochmal in die Vollen - Promiauflauf beim Opernball - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Während am Freitag allerlei Promis und VIPs beim Nürnberger Opernball über das Parkett walzten und fürstlich speisten, zog es am Sasmtag rund 800 Menschen in die Nürnberger Altstadt. Dort nahmen rund 40 Gruppen mit stolzen Pferden, Samba-Rhythmen und schicker Tracht am Altstadtfest-Umzug teil. Doch auch in Neumarkt, Wassertrüdingen und Fürth war am Wochenende einiges geboten. Wir haben alle Bilder gesammelt!

Es war eines der Highlights im Nürnberger Veranstaltungskalender: Beim Opernball schwoften am Freitag VIPs, Models und Unternehmer durch die Nacht. Während Johnny Logan sich in die Herzen der Gäste sang, wurde Champagner getrunken, fürstlich gespeist und zu klassischer Musik getanzt. Auch draußen am Richard-Wagner-Platz feierten die Nürnberger eine wilde Party bis tief in die Nacht. Wir haben die besten Bilder nochmal zusammengesucht:

Nach der rauschenden Ballnacht folgte sogleich der Altstadtfest-Umzug am Samstag: Rund 800 Menschen zogen mit stolzen Pferden, Samba-Rhythmen und schicker Tracht durch die Gassen im Herzen Nürnbergs. Wir waren hautnah mit der Kamera dabei.

Am Sonntag zog es die Nürnberger dann abermals in die Innenstadt. diesmal allerdings zum Shoppen. Bei bestem Spätsommerwetter und warmen Temperaturen bummelten die Besucher des verkaufsoffenen Sonntags durch die Gassen und Straßen, um die neue Herbstmode in Augenschein zu nehmen.

Auch in Nürnbergs Nachbarstadt ging es am Wochenende rund: Bei seiner 85. Auflage punktet der Grafflmarkt in Fürth mit ganz besonderem Flair. Tausende Menschen strömten in die Altstadt, um Schnäppchen und echte Raritäten zu ergattern.

Das Wetter passte, die Herausforderung war gut, die Stimmung bestens: Rund 250 Läufer starteten beim Elementelauf in Neumarkt. Zimperlich war dabei niemand, für die Teilnehmer ging es nämlich durch Matsch und Modder. Hier gibt es die schlammigen Bilder:

Apropos Matsch - davon gab es an diesem Wochenende auch in Wassertrüdingen genug: Über 13.000 Teilnehmer stellten sich in diesem Jahr der "Tough Mudder Challenge". Sie paddelten durch die Wörnitz, erkletterten einen Turm und stürzten sich im Oettinger Forst in den Dreck. Noch mehr Schlamm, finden Sie bei diesen Bildern:

Noch bunter und alkohollastiger ging es beim Kirchweihumzug in Vach zur Sache. Hunderte Zuschauer säumten am Sonntag bei sonnigem Wetter die Straßen, während etliche Kärwa-Wagen mit teils leicht bekleideten Männern an Bord vorbeituckerten.

Und wenn wir schon bei leicht bekleidet sind: Diese Bilder gehen ebenso unter die Haut. Denn bei der Tatoo-Expo in Neumarkt wurde nicht nur die Nadel auf der Haut angesetzt. Beim Bodypainting kam auch ein Pinsel zum Einsatz und schuf wahre Körperkunst.

evo