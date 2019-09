Globaler Klimastreik: Das ist am Freitag in der Region geplant!

NÜRNBERG - Unter dem Hashtag #allefürsklima rufen die "Fridays for Future"-Veranstalter am Freitag zum weltweiten Klimastreik auf: Auch Schüler in der Region wollen auf die Straße gehen. Das Besondere: Diesmal sind explizit alle Generationen zum Klimaprotest eingeladen. Wir haben alle Infos!

Weltweit gehen am Freitag Klima-Aktivisten auf die Straße - auch in Nürnberg, Erlangen und Fürth sind Demos geplant. Foto: Günter Distler



Die Ferien sind vorbei, und die Umwelt-AGs an den Schulen nehmen wieder ihre Arbeit auf. Auch außerschulisch stehen bei den "Fridays for Future" (FFF)-Aktivisten wieder Streiks und Aktionen an. Doch blicken wir erst mal zurück auf die vergangenen sechs Wochen, in denen die jungen Umweltschützer nicht auf der faulen Haut lagen – wie von einigen Kritikern vermutet.

An diesen Orten sind derzeit Klimastreiks für den Freitag geplant:

Beim ersten mehrtägigen Sommerkongress in Dortmund etwa waren 25 Teilnehmer aus Nürnberg und Erlangen dabei, um Workshops zu besuchen und sich in Umweltthemen weiterzubilden. Dann fanden zum Beispiel in Erlangen einige Sommeraktionen statt wie Workshops zu "rechtlichen und familiären Problemen wegen FFF" und "Upcycling", ein Vortrag zu "Fast Fashion" oder gemeinsames Müllaufsammeln. Zuletzt organisierte die Ortsgruppe eine 24-stündige Mahnwache mit symbolischem Sterben sowie Fahnen- und Plakatemalen. In Nürnberg konnte man in den Ferien an einigen Veranstaltungen teilnehmen: "Films for Future" im Casablanca-Kino, Baumgieß-Aktion, Plenumstreffen, Kreide-Aktion und Unterstützung der radelnden Critical Mass oder der Christopher-Street-Day-Parade.

"So viele Leute wie nie zuvor"

Nun steht der nächste weltweite Streik bevor: Am kommenden Freitag, den 20. September, sind unter dem Motto #allefürsklima generationsübergreifend alle zum Klimastreik aufgerufen. In Nürnberg geht es um 12.05 Uhr an der Lorenzkirche los. "Denn es ist fünf nach zwölf, sich um das Klima zu kümmern", sagen die Veranstalter, die hoffen, dass viele Arbeitnehmer in der Mittagspause mitdemonstrieren.

In Erlangen sollen um 11 Uhr "so viele Leute wie nie zuvor" auf dem Schlossplatz mobilisiert werden. In Fürth startet die Demo um 16 Uhr am Dreiherrenbrunnen in der Fußgängerzone. Der Demonstrationszug bewegt sich am Rathaus vorbei zum Grünen Markt. Solidarisch zeigen sich das evangelische Dekanat in Fürth und das Welthaus, die den Aufruf zur Demo unterstützen. Dekan Jörg Sichelstiel lädt um 12 Uhr zusätzlich zur Andacht in die Kirche St. Michael, das Welthaus schließt während der Andacht (von 12 bis 13 Uhr) sowie zur Demo ab 16 Uhr. In Stein trifft man sich am Forum Stein in der Hauptstraße 26 ab 15 Uhr zum Klima-Streik.

In Gunzenhausen starten die Klima-Aktivisten um 14.30 Uhr am Oettinger Parkplatz zu einer Fahrraddemo. Zum Schluss gibt's am Marktplatz eine Kundgebung.

In Neustadt beginnt um 13.15 Uhr am Schulzentrum der Zug durch die Stadt bis zum Marktplatz, wo wiederum eine freie Kundgebung veranstaltet wird. Bereits um 11.55 Uhr findet auch auf dem Marktplatz in Bad Windsheim einer der globalen Klimastreiks statt. Zu einer weiteren Demo wird um 19 Uhr vor das Rathaus in Emskirchen eingeladen.

Um 13 Uhr starten Demos jeweils am TSV-Parkplatz Dinkelsbühl, in Ansbach am Martin-Luther-Platz und am Rothenburger Marktplatz. In Forchheim starten die Aktivisten dagegen schon um 12 Uhr auf dem Le Perreux Park, und in Pegnitz am Rathausplatz um 13.15 Uhr. Zusätzlich wird in Schwabach um 16 Uhr auf dem Schulhof der Wirtschaftsschule, in Amberg um 14 Uhr im Maltesergarten und in Neumarkt in der Oberpfalz am Rathausplatz um 15.30 Uhr zu Kundgebungen eingeladen. In Feuchtwangen trifft man sich um 13.15 Uhr am Schulzentrum im Dr.-Hans-Gütlein-Weg.

Zudem soll an den dritten globalen Streik eine "Week4Climate" anschließen mit täglichen Aktionen und Demos, abwechselnd in Nürnberg, Fürth und Erlangen.

Anlass dafür ist, wie die Fürther FFF-Aktivisten erklären, zum einen der UN-Klimagipfel, der vom 21. bis 23. September in New York über die Bühne geht und auf dem grundlegende Entscheidungen für die kommenden Jahre getroffen werden. Zum anderen will man auf den Maßnahmenkatalog reagieren, den die Bundesregierung am 20. September präsentiert. Er soll zeigen, wie Deutschland die Klimaziele bis 2030 einhalten kann.

Am 27. September folgt als Abschluss eine Demo zum Thema "Earth". Diese startet mit einem Sternenmarsch jeweils um 11.15 Uhr an der Adam-Kraft Realschule, am Hans-Sachs Gymnasium und Dürer Gymnasium. Am Kornmarkt treffen sich die Gruppen und ziehen dann weiter durch die Stadt.

