Gottesdienst bei der Feuerwehr

BDKJ setzt Reihe "an besonderen Orten" im Dekanat Neustadt fort - vor 43 Minuten

SCHEINFELD - Einen Gottesdienst bei der Feuerwehr organisiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Dekanat Neustadt/Aisch am Samstag, 1. Juni, in Scheinfeld und führt damit die Reihe "Gottesdienste an besonderen Orten" fort.

Einen Gottesdienst bei der Feuerwehr organisiert der Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) . Foto: oh



Jugendliche, junge Erwachsene, Familien und alle Interessierten sind zu diesem außergewöhnlichen und einzigartigen Gottesdienst eingeladen. Beginn ist um 15 Uhr auf dem Gelände der Freiwilligen Feuerwehr in Scheinfeld (Karl-Lax-Straße 5). Die Besucherinnen und Besucher dürfen gespannt sein, wer und was unter der Schutzausrüstung der Feuerwehr steckt und was sie mit unserem Leben zu tun hat.

Alle Feuerwehr-Fans können bereits ab 12 Uhr den "Tag der offenen Tür" der Freiwilligen Feuerwehr Scheinfeld besuchen, der am Feuerwehrhaus anlässlich des 150-jährigen Jubiläums der Scheinfelder Feuerwehr stattfindet. Nähere Infos zum Gottesdienst bei der Feuerwehr gibt’s beim BDKJ unter Telefon (09841) 5311 oder unter www.bdkj-nea.de.

