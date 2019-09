Grau, nass, kühl: Wochenende ist ganz im Herbst-Stil

Sowohl Samstag als auch Sonntag sind verregnet - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Kaum mehr als 20 Grad und immer wieder Regen: Das Wochenende wird herbstlich und ungemütlich. Erst zur Wochenmitte deutet sich wieder freundlicheres und wärmeres Wetter an.

Bilderstrecke zum Thema Von Trempelmarkt bis Burggrabenfest: Unsere Wochenendtipps Jäger von Kunst und Krempel peilen am Freitag und Samstag Nürnbergs Innenstadt an, denn dort findet der zweite Trempelmarkt des Jahres statt. Im Burggraben kann man zeitgleich Rittersleuten bei Schwertkämpfen zusehen und auf dem Volksfest öffnen die Fahrgeschäfte ein letztes Mal. Sportlich geht es in Erlangen zu. Hier steigt der Nachtlauf, während in Ipsheim der Weinberglauf ansteht. Diese Events und viele weitere finden Sie diese Woche in unseren Tipps für die kommenden Tage.



+++ Am Samstag ist es stark bewölkt, immer wieder kommen leichte Regenschauer. Maximal werden 18 Grad erreicht. Es weht ein frischer Wind aus Südwesten.

+++ Am Sonntag setzt sich dieses Spiel genauso fort: Auch dort ist mit länger anhaltenden Regenfällen zu rechnen, die auch am Montag dominieren sollen. Maximal werden am Sonntag 18 Grad erreicht.

+++ Mitte nächster Woche könnte ein Hochdruckgebiet für mehr Wärme in der Region sorgen. Dann sollen die Temperaturen wieder jenseits der 20-Grad-Marke liegen, außerdem bleibt es trocken.

