Grausiger Fund: Leiche lag auf Seitenstreifen der A9

Zeugen meldeten leblose Person bei Allershausen - vor 1 Minute

ALLERSHAUSEN - Am frühen Dienstagmorgen meldete die Polizei Oberbayern Nord eine leblose Person am Seitenstreifen der A9 auf Höhe Allersberg. Ersten Meldungen zufolge stand offenbar ein Auto neben dem Mann. Noch ist unklar, was passiert ist.

Die Polizei Oberbayern Nord verkündete am frühen Dienstagmorgen den Fund einer leblosen Person auf dem Seitenstreifen der A9 auf Höhe Allersberg in Fahrtrichtung München. Zeugen hatten die Beamten auf den Toten aufmerksam gemacht. Wie der Donaukurier berichtet, soll sich auch ein Auto neben der Leiche befunden haben.

Zeugen meldeten gg. 5.30 Uhr eine leblose Person auf dem Standstreifen. Momentan eine Vielzahl an Rettungskräften vor Ort, zudem wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Aufnahme wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen.#A9 bei #Allershausen Fahrtrichtung #München — Polizei Oberbayern N (@polizeiOBN) 20. August 2019

Was passiert ist, ist noch unklar. Aktuell ist ein Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort, drei von vier Fahrstreifen sind gesperrt. Mitten im Berufsverkehr staut es sich um die Fundstelle bereits zwölf Kilometer. Die Polizei schreibt aktuell von einem Unfall. Zeugen, die etwas in diesem Zusammenhang beobachtet haben, werden von den Beamten gebeten, sich bei der VPI Freising unter 08161/952-111 zu melden.

mch