Ein Großbrand hat am Samstag ein Wirtshaus in Bad Reichenhall (Landkreis Berchtesgadener Land) verwüstet. Am frühen Morgen bemerkten die Wirtsleute das Feuer, schnell stand das gesamte Dach des historischen Gebäudes in Flammen. Besonders brisant: Im Keller lagerte Munition. Die konnte allerdings gesichert werden, bevor es zur Explosion kam. Die Brandursache ist noch unklar, das Feuer brach aber in einem Holz-Anbau im Garten aus, bevor es auf das Haupthaus übergriff. Die Wirtsleute konnten sich in Sicherheit bringen. © Leitner/BRK Berchtesgadener-Land